Автоинспекторы задержали пьяного водителя под Тверью

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-03T13:03:32+03:00

Водителя вначале остановили для простой проверки документов. Но автоинспекторы заметили, что у мужчины есть явные признаки алкогольного опьянения Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Мужчина думал, что алкоголь уже “выветрился” из организма

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В Тверской области во вторник, 2 апреля, в 10:35 сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя. Автомобиль “ВАЗ-21134” задержали на 15 километре автодороги Тверь - Тургиново.

Водителя вначале остановили для простой проверки документов. Но автоинспекторы заметили, что у мужчины есть явные признаки алкогольного опьянения. Автомобилист прошел медосвидетельствование на месте. Алкотестер показал состояние опьянения 0,432 мг на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчина признался, что накануне поездки выпивал дома. Он думал, что алкоголь уже "выветрился". В его отношении составлен административный материал.

В региональной Госавтоинспекции напоминают, что жители могут сообщить о пьяных водителях по телефонам дежурной части УГИБДД Тверской области: 8-(4822)-58-04-00, 8-(4822)-58-59-00, а также по телефону дежурной части ОМВД России по Калининскому району 8-(4822) – 56-58-88.

ИСТОЧНИК KP.RU