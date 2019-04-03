Жителям Тверской области предлагают организовать массовый субботник в рамках акции "Зеленая Весна-2019"
Тверская область присоединяется к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Весна-2019». Массовая уборка на территории Верхневолжья пройдет 27 апреля (акция длится с 20 апреля по 20 мая).
Еще несколько субботников пройдет в Твери.
Участие в экологическом проекте могут принять все жители Тверской области, также можно сдать организаторами субботников на своих территориях.
Участникам необходимо организовать уборку в своем городе или населенном пункте, затем представить итоговый отчет. Оргкомитет определит самых активных участников проекта. Их будут награждать 5 июня в Москве на торжественном мероприятии в честь Дня эколога.
Первый субботник в рамках всероссийской акции в Тверской области прошел в 2014 году.
ИСТОЧНИК KP.RU