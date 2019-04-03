2019-04-03T11:43:18+03:00
Общество

На 5% в Тверской области снизили плату за вывоз мусора

Жители теперь будут платить по 91 рублю 24 копейки за человека в месяц
Виктория ФОМИНА
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При этом в регионе стала ниже скорость вывоза мусораПри этом в регионе стала ниже скорость вывоза мусораФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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С 1 апреля в Тверской области снизили плату за вывоз мусора на 5,45%. Соответствующее решение принято Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» по указанию губернатора Игоря Рудени.

Вместо 96,5 рублей с человека в месяц граждане будут платить по 91,24 рубля. Новый установленный тариф - один из самых низких в стране. Еще в регионе предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан.

Также были пересмотрены и тарифы на утилизацию мусора для ООО «Полигон» и МУП «Удомельское коммунальное хозяйство» и снижен единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с отходами ООО «Тверьспецавтохозяйство» – с 641,52 рублей за кубический метро до 606,55 рублей.

Напомним, что плата за вывоз мусора в Тверской области снижается уже второй раз. Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами внедряется в Тверской области с 1 января 2019 года. Тогда же было принято решение платить за вывоз мусора не по квадратным метрам, а по количеству прописанных в квартире или доме человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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