2019-04-03T11:28:33+03:00
Происшествия

Жительница Тверской области похитила у своего приятеля ружье

За это она получила условный срок
Виктория ФОМИНА
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Оружие вернули законному владельцуОружие вернули законному владельцуФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Лесном районе Тверской области женщина похитила огнестрельное оружие. Следствием было установлено, что злоумышленница в период с 1 по 10 сентября 2018 года выпивала со своим знакомым алкогольные напитки. У своего приятеля она украла огнестрельное одноствольное охотничье ружье. Впоследствии она планировала его продать.

В областной прокуратуре сообщили, что суд признал ее виновной и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с таким же испытательным сроком.

Приговор уже вступил в законную силу. Оружие было возвращено законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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