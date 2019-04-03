Жительница Тверской области похитила у своего приятеля ружье
За это она получила условный срок
Оружие вернули законному владельцуФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:
В Лесном районе Тверской области женщина похитила огнестрельное оружие. Следствием было установлено, что злоумышленница в период с 1 по 10 сентября 2018 года выпивала со своим знакомым алкогольные напитки. У своего приятеля она украла огнестрельное одноствольное охотничье ружье. Впоследствии она планировала его продать.
В областной прокуратуре сообщили, что суд признал ее виновной и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с таким же испытательным сроком.
Приговор уже вступил в законную силу. Оружие было возвращено законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU