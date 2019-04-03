2019-04-03T11:10:20+03:00
Общество

Кассир "ЕРКЦ" в Тверской области присвоила себе более 330 тысяч рублей

Она получила условный срок
Виктория ФОМИНА
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Женщина забрала себе почти 340 тысяч рублейЖенщина забрала себе почти 340 тысяч рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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В Вышнем Волочке Тверской области суд назначил наказание местной жительнице, которая присвоила себе чужие деньги.

Женщина работала кассиром в ООО "ЕРКЦ", являясь материально ответственным лицом. С октября по ноябрь 2018 года она незаконно неоднократно забирала денежные средства различными суммами.

В пресс-службе Вышневолоцкого городского суда сообщили, что женщина причинила организации ущерб на общую сумму в 336 995 рублей 80 копеек, что является крупным размером.

Суд признал женщину виновной. Она получила условное лишение свободы на полтора года, без штрафа. Также с нее было взыскано в пользу ООО "ЕРКЦ" 325 512 рублей 83 копейки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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