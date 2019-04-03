«Тверь Водоканал» завершил перекладку коллектора на улице Освобождения

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-03T11:01:44+03:00

Специалисты ООО «Тверь Водоканал» выполнили плановые работы по перекладке напорного коллектора, идущего от канализационной насосной станции на улице Освобождения в поселке Мамулино.

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Замена участка высокой степени износа позволит обеспечить бесперебойное водоотведение и гарантирует экологическую безопасность территории.

В ходе работ две нитки старого чугунного коллектора заменены на пластиковые. Переложено в общей сложности 260 метров трубопровода диаметром 200 мм, по которому стоки микрорайона отводятся сначала в полутораметровый коллектор, а затем транспортируются на очистные сооружения.

«Мы специально запланировали эти работы до полного схода снега, чтобы избежать повышения уровня грунтовых вод в связи с паводком. Но бригаде все равно пришлось очень непросто из-за того, что коллектор проходит по болотистой местности. С трудом справлялся даже гусеничный экскаватор, но люди справились в установленный срок», - говорит главный инженер ООО «Тверь Водоканал» Василий Петухов.

Напомним: работы выполнены в рамках целевой программы ООО «Тверь Водоканал» «Надежность сетей». По ней в 2019 году предприятие планирует заменить в общей сложности более трех километров водопроводных и канализационных сетей диаметром от 100 до 1600 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU