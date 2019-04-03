"Марафон здоровых привычек" пройдет в Твери
Молодежная акция формирует у подростков основы здорового образа жизни
Молодежная акция формирует у подростков основы здорового образа жизниФото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу, 5 апреля, в Твери пройдет ежегодная молодежная акция «Марафон здоровых привычек». Мероприятие приурочено к Всемирному дню здоровья.
На базе МБУ «Подростково-молодежный центр» для ребят будут работать интерактивные площадки по формированию здоровых привычек. Мероприятие организовано с целью формирования у юных жителей Твери основ здорового образа жизни, а также развитие позитивного мышления и уверенности в себе.
В администрации Твери уточнили, что акция будет проходить с 14:00 до 15:30. Подробности можно узнать по телефону: 43-23-00.
ИСТОЧНИК KP.RU