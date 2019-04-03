"Марафон здоровых привычек" пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 10:58 2019-04-03T10:59:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 5 апреля, в Твери пройдет ежегодная молодежная акция «Марафон здоровых привычек». Мероприятие приурочено к Всемирному дню здоровья.

На базе МБУ «Подростково-молодежный центр» для ребят будут работать интерактивные площадки по формированию здоровых привычек. Мероприятие организовано с целью формирования у юных жителей Твери основ здорового образа жизни, а также развитие позитивного мышления и уверенности в себе.

В администрации Твери уточнили, что акция будет проходить с 14:00 до 15:30. Подробности можно узнать по телефону: 43-23-00.

ИСТОЧНИК KP.RU