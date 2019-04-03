Женщина перебегала дорогу в неположенном месте в Твери и попала под машину
Молодой автомобилист не успел остановиться
Женщина вышла на дорогу в неположенном месте Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери на проспекте Победы во вторник, 2 апреля, в 12:30 сбили пешехода. Авария произошла возле дома №47/27.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 59-летняя женщина вышла на проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого перекрестка. Шла она слева направо по ходу движения автомобиля “Мицубиси Лансер”, 22-летний водитель которого не успел остановится и наехал на нее.
С травмами пострадавшую доставили в медицинское учреждение.
Еще одна авария 2 апреля произошла на улице Орджоникидзе.
ИСТОЧНИК KP.RU