Жительница Тверской области обнаружила место, где собаки окрасились в синий цвет
Жители Удомли Тверской области нашли место, где собаки были покрашены в синий цвет.
На заброшенный склад наткнулась местная жительница. Возле входа в здание весь снег выкрашен в синий, а по следам обуви можно сделать вывод, что в строение заходило большое количество людей.
- Выкладываю видео. Выводов не делаю. Одно надо сделать точно-заколотить проход. Там очень свободный доступ. Могут и дети влезть. Кто его знает, насколько токсичный порошок, - рассказала женщина-очевидец.
30 марта в Удомле пса, покрашенного в синий цвет, сбили на улице Новой. Автомобилист даже не остановился. Собаку попытались спасти очевидцы аварии, доставив ее в ветклинику. Но пес умер.
После этого случая жители Удомли ещё несколько раз видели собак с синей шестью. Предположительно, животных покрасили подростки.
ИСТОЧНИК KP.RU