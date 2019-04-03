2019-04-03T09:46:18+03:00
Общество

Жительница Тверской области обнаружила место, где собаки окрасились в синий цвет

Пока неизвестно животные сами попали в краску или их покрасили насильно
Виктория ФОМИНА
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Собаки в Удомле были выкрашены в такой же синий цвет Скриншот из видео. Автор: vk.com/ Подслушано в Удомле/ Олесия БольшаковаСобаки в Удомле были выкрашены в такой же синий цвет Скриншот из видео. Автор: vk.com/ Подслушано в Удомле/ Олесия Большакова
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Жители Удомли Тверской области нашли место, где собаки были покрашены в синий цвет.

На заброшенный склад наткнулась местная жительница. Возле входа в здание весь снег выкрашен в синий, а по следам обуви можно сделать вывод, что в строение заходило большое количество людей.

- Выкладываю видео. Выводов не делаю. Одно надо сделать точно-заколотить проход. Там очень свободный доступ. Могут и дети влезть. Кто его знает, насколько токсичный порошок, - рассказала женщина-очевидец.

30 марта в Удомле пса, покрашенного в синий цвет, сбили на улице Новой. Автомобилист даже не остановился. Собаку попытались спасти очевидцы аварии, доставив ее в ветклинику. Но пес умер.

После этого случая жители Удомли ещё несколько раз видели собак с синей шестью. Предположительно, животных покрасили подростки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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