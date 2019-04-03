В Твери 84-летний водитель нарушил правила и попал в ДТП
Пассажирка виновника аварии попала в больницу
Пожилой водитель нарушил ПДДФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:
Во вторник, 2 апреля, в Твери произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 87-летняя женщина. Авария случилась около 11.30 на улице Орджоникидзе в районе дома №46 корпус 1.
Установлено, что 84-летний водитель Hyundai Accent при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу Ford Mondeo и столкнулся с ним.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в аварии пострадала 87-летняя пассажирка Hyundai. Потерпевшая сумела самостоятельно обратиться за помощью к медикам.
ИСТОЧНИК KP.RU