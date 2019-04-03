2019-04-03T08:45:59+03:00
Общество

Частную самоходную технику будут проверять в Тверской области

Владельцы регулярно нарушают правила государственной регистрации техники
Виктория ФОМИНА
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Все тракторы пройдут проверкуВсе тракторы пройдут проверкуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Тверской области началась профилактическая операция «Частник». С 1 апреля по 31 мая в регионе будут проверять самоходные машины (тракторы, бульдозеры, комбайны, экскаваторы), находящиеся в собственности частных лиц.

Мероприятие направлено на выявление и пресечение эксплуатации незарегистрированных самоходных машин и других видов техники, а также на предупреждение причинения вреда жизни и здоровью граждан во время их использования.

В администрации Твери рассказали, что чаще всего владельцы самоходной техники нарушают правила государственной регистрации. В 2018 году за это к административной ответственности было привлечено свыше 170 жителей Тверской области. Машины, которые не зарегистрировали в установленном порядке самоходные машины не проходят технический осмотр, а потому их эксплуатация представляет опасность и для машинистов, и для других участников дорожного движения.

Напомним, что в Тверской области ежегодно проходит профилактическая операция «Трактор», во время которой инспекторы проверяют технику, используемую организациями и предприятиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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