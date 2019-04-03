Жителям Твери расскажут об особенностях пикториальной фотографии
В Твери продолжается цикл лекций «Фотография в собрании Тверской областной картинной галереи». Все лекции сопровождаются экспресс-выставками из коллекции художественной фотографии галереи.
Следующая лекция пройдет 3 апреля в выставочном зале Картинной галереи, расположенной в бизнес-центре «Донской». Участникам расскажут о поисках языка, композиции и стилистики первых фотохудожников второй половины XIX века, об эстетике и технических особенностях пикториальной фотографии.
Также зрители смогут посетить выставку «Закулисье», экспонируемую в малом зале и посвящённую Году театра в России.
Первая тематическая лекция состоялась 27 февраля. На ней шел разговор об истории фотографии и первых фотографических техниках.
ИСТОЧНИК KP.RU