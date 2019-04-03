Жителям Твери расскажут об особенностях пикториальной фотографии

СЕГОДНЯ 08:06 2019-04-03T08:06:00+03:00

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В Твери продолжается цикл лекций «Фотография в собрании Тверской областной картинной галереи». Все лекции сопровождаются экспресс-выставками из коллекции художественной фотографии галереи.

Следующая лекция пройдет 3 апреля в выставочном зале Картинной галереи, расположенной в бизнес-центре «Донской». Участникам расскажут о поисках языка, композиции и стилистики первых фотохудожников второй половины XIX века, об эстетике и технических особенностях пикториальной фотографии.

Также зрители смогут посетить выставку «Закулисье», экспонируемую в малом зале и посвящённую Году театра в России.

Первая тематическая лекция состоялась 27 февраля. На ней шел разговор об истории фотографии и первых фотографических техниках.

ИСТОЧНИК KP.RU