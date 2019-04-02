2019-04-03T00:08:37+03:00
Звезды

В Твери пройдет уникальный концерт "Звуки мюзикла"

Приглашают всех
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Концерт проходит один раз в годКонцерт проходит один раз в год
Изменить размер текста:

5 апреля Творческое объединение "Премьер" Твери приглашает на уникальный концерт, который проходит только один раз в году - "Звуки мюзикла". Специтально для него выбираются самые любимые и яркие отрывки из мюзиклов.

- За что мы, зрители, любим мюзиклы? За зрелищность! За простоту сюжета! За прекрасную музыку! Эта встреча будет такой же. Для вас - все самые известные хиты в одном шоу! Вы сможете услышать арии из рок-опер, номера из всемирно известных мюзиклов и хиты из других музыкальных спектаклей. И это станет для вас нашим весенним подарком, - приглашают артисты театра-студии "Премьер".

Адрес: ул. Желябова, 22 (театральный зал). Возраст: 6+

Продолжительность: 1 час 45 минут (с одним антрактом)

Билеты: 200-400 рублей.

Начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери в рамках выставки "Мартовские коты" приглашают на мастер-класс
Анатомию здорового и нездорового человека продемонстрируют школьникам и студентам Твери и области
В отделении для престарелых и инвалидов в Тверской области прошёл творческий мастер-класс
На массовых субботниках в Твери уберут порядка 80 территорий
Любителя пьяной езды из Тверской области отправили на исправительные работы
8 000 специалистов и 2 000 единиц спецтехники будет задействовано в противопожарных мероприятиях в Тверской области
На ретро-паровозе по Тверской области проехало почти четыре тысячи пассажиров
В Тверской области незаконно добывали артезианскую воду
Фальсифицированное сливочное масло производилось в Ржеве Тверской области
На месте рынка в микрорайоне Южный Твери не будет жилых домов
Врачи детской мобильной бригады осмотрели в марте более 300 юных жителей Тверской области
Тверская прокуратура требует закрыть сайты, на которых продают магниты на счетчики
Деревянный жилой дом загорелся в Твери
Автоинспекторы призывают велосипедистов и мотоциклистов быть внимательными на дорогах Тверской области
Ранее судимого мужчину подозревают в совершении кражи в Тверской области
Росгвардейцы задержали двух 20-летний "закладчиков" в Твери
В поселке Химинститута Твери демонтируют контактную сеть троллейбусов
В марте 2020 года планируется завершить монтаж скульптуры Ржевского мемориала в Тверской области