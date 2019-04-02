В Твери пройдет уникальный концерт "Звуки мюзикла"

2 Апр 23:56 2019-04-03T00:08:37+03:00

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5 апреля Творческое объединение "Премьер" Твери приглашает на уникальный концерт, который проходит только один раз в году - "Звуки мюзикла". Специтально для него выбираются самые любимые и яркие отрывки из мюзиклов.

- За что мы, зрители, любим мюзиклы? За зрелищность! За простоту сюжета! За прекрасную музыку! Эта встреча будет такой же. Для вас - все самые известные хиты в одном шоу! Вы сможете услышать арии из рок-опер, номера из всемирно известных мюзиклов и хиты из других музыкальных спектаклей. И это станет для вас нашим весенним подарком, - приглашают артисты театра-студии "Премьер".

Адрес: ул. Желябова, 22 (театральный зал). Возраст: 6+

Продолжительность: 1 час 45 минут (с одним антрактом)

Билеты: 200-400 рублей.

Начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU