В Твери пройдет уникальный концерт "Звуки мюзикла"
5 апреля Творческое объединение "Премьер" Твери приглашает на уникальный концерт, который проходит только один раз в году - "Звуки мюзикла". Специтально для него выбираются самые любимые и яркие отрывки из мюзиклов.
- За что мы, зрители, любим мюзиклы? За зрелищность! За простоту сюжета! За прекрасную музыку! Эта встреча будет такой же. Для вас - все самые известные хиты в одном шоу! Вы сможете услышать арии из рок-опер, номера из всемирно известных мюзиклов и хиты из других музыкальных спектаклей. И это станет для вас нашим весенним подарком, - приглашают артисты театра-студии "Премьер".
Адрес: ул. Желябова, 22 (театральный зал). Возраст: 6+
Продолжительность: 1 час 45 минут (с одним антрактом)
Билеты: 200-400 рублей.
Начало в 19.00.
ИСТОЧНИК KP.RU