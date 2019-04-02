В Твери в рамках выставки "Мартовские коты" приглашают на мастер-класс
В Тверском городском музейно-выставочном центре открылась выставка "Мартовские коты".
Посетители смогут увидеть фотографии любимых питомцев.
- Они милые, трогательные, любознательные, шкодливые, мудрые, игривые и ещё много других слов, которые можно сказать про кошек и котов, которых представили члены народного фотоклуба и члены союза фотохудожников РФ на выставке,- рассказывают о выставке в ТГМВЦ.
Также в рамках мероприятия приглашают организованные группы детей (школьники, начальная школа) на мастер-класс "Кто сказал Мяу?".
Участники мастер-класса создадут яркую поделку в технике бумажного моделирования с подвижными лапками и хвостиком и раскрасят его.
ул. Советская, 54.
Телефон: 34-48-52 (доб. 118).
ИСТОЧНИК KP.RU