2019-04-03T00:09:54+03:00
Звезды

В Твери в рамках выставки "Мартовские коты" приглашают на мастер-класс

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Ирина ТАРАСОВА
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Выставка будет работать до 14 апреляВыставка будет работать до 14 апреля
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В Тверском городском музейно-выставочном центре открылась выставка "Мартовские коты".

Посетители смогут увидеть фотографии любимых питомцев.

- Они милые, трогательные, любознательные, шкодливые, мудрые, игривые и ещё много других слов, которые можно сказать про кошек и котов, которых представили члены народного фотоклуба и члены союза фотохудожников РФ на выставке,- рассказывают о выставке в ТГМВЦ.

Также в рамках мероприятия приглашают организованные группы детей (школьники, начальная школа) на мастер-класс "Кто сказал Мяу?".

Участники мастер-класса создадут яркую поделку в технике бумажного моделирования с подвижными лапками и хвостиком и раскрасят его.

ул. Советская, 54.

Телефон: 34-48-52 (доб. 118).

ИСТОЧНИК KP.RU

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