Анатомию здорового и нездорового человека продемонстрируют школьникам и студентам Твери и области

СЕГОДНЯ 20:53 2019-04-02T20:53:47+03:00

Побывать в музее анатомии можно до 10 июня 2019 года Фото: Александр МИЛКУС

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В музее кафедры анатомии Тверского медуниверситета проводятся экскурсии для школьников и студентов Твери и Тверской области по выставке, посвящённой анатомии здорового и нездорового образа жизни человека. Посетителям также представят экскурсию по музею кафедры анатомии и выставку анатомических моделей.

Экскурсии проводятся:

-по понедельникам в 13:00 и 13:40;

- по вторникам – в 13:00, 14:40 и 15:10;

- по средам, четвергам и пятницам - в 13:00.

Желающим посетить выставку необходимо записаться по телефону: по телефону 8-996-347-30-37. Заказы принимаются с 9:00 до 15:00.

Побывать в музее анатомии можно до 10 июня 2019 года.

А с 20 апреля кафедра анатомии приглашает на выставку анатомических рисунков. Кроме того, посетители музея смогут познакомиться со стихотворениями на анатомическую тему - сообщает министерство здравоохранения Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU