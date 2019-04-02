2019-04-02T20:53:47+03:00
Общество

Анатомию здорового и нездорового человека продемонстрируют школьникам и студентам Твери и области

Выставку организует музей анатомии медуниверситета
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Побывать в музее анатомии можно до 10 июня 2019 годаПобывать в музее анатомии можно до 10 июня 2019 годаФото: Александр МИЛКУС
Изменить размер текста:

В музее кафедры анатомии Тверского медуниверситета проводятся экскурсии для школьников и студентов Твери и Тверской области по выставке, посвящённой анатомии здорового и нездорового образа жизни человека. Посетителям также представят экскурсию по музею кафедры анатомии и выставку анатомических моделей.

Экскурсии проводятся:

-по понедельникам в 13:00 и 13:40;

- по вторникам – в 13:00, 14:40 и 15:10;

- по средам, четвергам и пятницам - в 13:00.

Желающим посетить выставку необходимо записаться по телефону: по телефону 8-996-347-30-37. Заказы принимаются с 9:00 до 15:00.

Побывать в музее анатомии можно до 10 июня 2019 года.

А с 20 апреля кафедра анатомии приглашает на выставку анатомических рисунков. Кроме того, посетители музея смогут познакомиться со стихотворениями на анатомическую тему - сообщает министерство здравоохранения Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В отделении для престарелых и инвалидов в Тверской области прошёл творческий мастер-класс
На массовых субботниках в Твери уберут порядка 80 территорий
Любителя пьяной езды из Тверской области отправили на исправительные работы
8 000 специалистов и 2 000 единиц спецтехники будет задействовано в противопожарных мероприятиях в Тверской области
На ретро-паровозе по Тверской области проехало почти четыре тысячи пассажиров
В Тверской области незаконно добывали артезианскую воду
Фальсифицированное сливочное масло производилось в Ржеве Тверской области
На месте рынка в микрорайоне Южный Твери не будет жилых домов
Врачи детской мобильной бригады осмотрели в марте более 300 юных жителей Тверской области
Тверская прокуратура требует закрыть сайты, на которых продают магниты на счетчики
Деревянный жилой дом загорелся в Твери
Автоинспекторы призывают велосипедистов и мотоциклистов быть внимательными на дорогах Тверской области
Ранее судимого мужчину подозревают в совершении кражи в Тверской области
Росгвардейцы задержали двух 20-летний "закладчиков" в Твери
В поселке Химинститута Твери демонтируют контактную сеть троллейбусов
В марте 2020 года планируется завершить монтаж скульптуры Ржевского мемориала в Тверской области