В отделении для престарелых и инвалидов в Тверской области прошёл творческий мастер-класс

СЕГОДНЯ 20:31 2019-04-02T20:31:40+03:00

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В посёлке Березайка Бологовского района в стационарном отделении № 1 для престарелых и инвалидов районного Комплексного центра социального обслуживания населения состоялся мастер – класс «Весенние краски природы».

- На мероприятии было рассказано о весенних приметах, проведены несколько научных доказательств того, что многие народные приметы являются достоверными и по ним можно предсказывать погоду. Поговорили о первых весенних цветах, об их разнообразии и яркости их красок. Также зачитали несколько стихотворений о весне, весенней природе, таких замечательных поэтов как Тютчев, Есенин, Фет, - рассказали в пресс-службе министерства социальной защиты Тверской области.

Мастер класс провела руководитель кружка ДК посёлка Березайка Елена Петрова. Вместе с подопечными отделения они своими руками создали красочную аппликацию - корзину с цветами. Цветы для поделки вырезали из разных открыток. Аппликация будет украшать учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU