В отделении для престарелых и инвалидов в Тверской области прошёл творческий мастер-класс
В посёлке Березайка Бологовского района в стационарном отделении № 1 для престарелых и инвалидов районного Комплексного центра социального обслуживания населения состоялся мастер – класс «Весенние краски природы».
- На мероприятии было рассказано о весенних приметах, проведены несколько научных доказательств того, что многие народные приметы являются достоверными и по ним можно предсказывать погоду. Поговорили о первых весенних цветах, об их разнообразии и яркости их красок. Также зачитали несколько стихотворений о весне, весенней природе, таких замечательных поэтов как Тютчев, Есенин, Фет, - рассказали в пресс-службе министерства социальной защиты Тверской области.
Мастер класс провела руководитель кружка ДК посёлка Березайка Елена Петрова. Вместе с подопечными отделения они своими руками создали красочную аппликацию - корзину с цветами. Цветы для поделки вырезали из разных открыток. Аппликация будет украшать учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU