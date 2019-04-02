На массовых субботниках в Твери уберут порядка 80 территорий

СЕГОДНЯ 19:02 2019-04-02T19:02:37+03:00

Уборки будут проходить на протяжении апреля и мая

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В Твери в ближайшее время при наличии благоприятных погодных условий начнётся проведение массовых субботников.

Не позднее 10 апреля коммунальные службы планируют начать основные весенние работы по благоустройству улиц города, видовых мест, парков, скверов и зон отдыха. Это покраска опор освещения, пешеходных ограждений и бордюр, а также ремонт и покраска малых архитектурных форм, обработка деревьев и т.д.

После 15 апреля начнутся работы по нанесению дорожной разметки. Необходимая техника для нанесения разметки термопластиком и краской уже подготовлена.

Массовые субботники будут проходить на протяжении месяца – 13, 20, 27 апреля, 4 и 11 мая (даты могут быть изменены из-за погодных условий). Всего в перечень мест для проведения общегородских субботников включено порядка 80 территорий во всех районах Твери. На уборки выйдут представители общественных организаций, студенты, сотрудники государственных и муниципальных органов власти и учреждений, предприятий, а также все неравнодушные горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU