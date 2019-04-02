2019-04-02T18:00:55+03:00
Общество

Любителя пьяной езды из Тверской области отправили на исправительные работы

Мужчина неоднократно садился за руль под «мухой»
Виктория ФОМИНА
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Садиться за руль в состоянии опьянения запрещено!Садиться за руль в состоянии опьянения запрещено!Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Тверской области осудили жителя Бельского района за нарушение правил дорожного движения. 9 февраля 2019 года мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. При этом у него уже была непогашенная судимость за аналогичное правонарушение.

Автомобиль злоумышленника остановили сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Нелидовский».

В областной прокуратуре сообщили, что Бельский районный суд признан гражданина виновным и назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок 200 часов. Также мужчина лишен водительских прав на два года. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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