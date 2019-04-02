8 000 специалистов и 2 000 единиц спецтехники будет задействовано в противопожарных мероприятиях в Тверской области
В Тверской области началась подготовка к прохождению пожароопасного периода. 2 апреля вопросы по этой теме рассмотрели на заседании правительства Тверской области, которое проводил губернатор Игорь Руденя.
В этом году в проведении противопожарных мероприятий будут участвовать более 7800 тысяч сотрудников и свыше 2100 единиц техники МЧС, МВД, профильных Министерств региона, дорожных служб, а также сельхозпредприятий, лесопользователей.
Глава региона также поставил задачу провести во всех муниципальных образованиях практические занятия по подготовке к пожароопасному периоду, смотры сил и средств, опашку населённых пунктов, очистку противопожарных водоёмов и обеспечить проезд по дорогам к отдалённым поселениям.
В Тверской области 13 муниципалитетов с повышенным риском возникновения природных пожаров - это Бельский, Вышневолоцкий, Западнодвинский, Зубцовский, Калининский, Кимрский, Конаковский, Ржевский, Лихославльский, Спировский, Торжокский, Торопецкий районы, Осташковский городской округ.
Кроме того, в регионе свою работу продолжают добровольные пожарные команды (особенно в садоводческих товариществах). По информации регионального Министерства территориальных образований Тверской области, на данный момент насчитывается 137 таких объединений, в которые входят более 5600 человек.
Мониторят спасатели обстановку в лесах и на торфяных месторождениях Тверской области с помощью наземного и авиационного патрулирования, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем, видеокамер на вышках сотовой сети.
ИСТОЧНИК KP.RU