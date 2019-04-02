2019-04-02T17:09:34+03:00
Общество

8 000 специалистов и 2 000 единиц спецтехники будет задействовано в противопожарных мероприятиях в Тверской области

За последние годы количество природных пожаров в регионе снизилось с 250 (2014 год) до 20 (2018 год)
Виктория ФОМИНА
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Мониторят спасатели обстановку в лесах и на торфяных месторождениях Тверской области с помощью наземного и авиационного патрулированияМониторят спасатели обстановку в лесах и на торфяных месторождениях Тверской области с помощью наземного и авиационного патрулированияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области началась подготовка к прохождению пожароопасного периода. 2 апреля вопросы по этой теме рассмотрели на заседании правительства Тверской области, которое проводил губернатор Игорь Руденя.

В этом году в проведении противопожарных мероприятий будут участвовать более 7800 тысяч сотрудников и свыше 2100 единиц техники МЧС, МВД, профильных Министерств региона, дорожных служб, а также сельхозпредприятий, лесопользователей.

Глава региона также поставил задачу провести во всех муниципальных образованиях практические занятия по подготовке к пожароопасному периоду, смотры сил и средств, опашку населённых пунктов, очистку противопожарных водоёмов и обеспечить проезд по дорогам к отдалённым поселениям.

В Тверской области 13 муниципалитетов с повышенным риском возникновения природных пожаров - это Бельский, Вышневолоцкий, Западнодвинский, Зубцовский, Калининский, Кимрский, Конаковский, Ржевский, Лихославльский, Спировский, Торжокский, Торопецкий районы, Осташковский городской округ.

Кроме того, в регионе свою работу продолжают добровольные пожарные команды (особенно в садоводческих товариществах). По информации регионального Министерства территориальных образований Тверской области, на данный момент насчитывается 137 таких объединений, в которые входят более 5600 человек.

Мониторят спасатели обстановку в лесах и на торфяных месторождениях Тверской области с помощью наземного и авиационного патрулирования, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем, видеокамер на вышках сотовой сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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