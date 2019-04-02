2019-04-02T16:08:16+03:00
Общество

В Тверской области незаконно добывали артезианскую воду

Три человека попали под административные дела
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Нарушения обнаружили сотрудники прокуратурыНарушения обнаружили сотрудники прокуратуры
Изменить размер текста:

Сотрудники прокуратуры Лихославльского района Тверской области нашли нарушения в работе МУП «Кава», МУП «Вёски», а также индивидуального предпринимателя. Выяснилось, что организации добывают подземные воды из артезианских скважин, хотя заниматься подобной деятельностью не имеют права.

Как сообщает прокуратура Тверской области, в отношении двух директоров ресурсоснабжающих организаций и индивидуального предпринимателя прокурором возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ.

Материлы проверок направлены в министерство природных ресурсов. Кроме того, в суд направлены три исковых заявления, с требованием обязать коммерсанта и организации получить необходимую лицензию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Любителя пьяной езды из Тверской области отправили на исправительные работы
8 000 специалистов и 2 000 единиц спецтехники будет задействовано в противопожарных мероприятиях в Тверской области
На ретро-паровозе по Тверской области проехало почти четыре тысячи пассажиров
Фальсифицированное сливочное масло производилось в Ржеве Тверской области
На месте рынка в микрорайоне Южный Твери не будет жилых домов
Врачи детской мобильной бригады осмотрели в марте более 300 юных жителей Тверской области
Тверская прокуратура требует закрыть сайты, на которых продают магниты на счетчики
Деревянный жилой дом загорелся в Твери
Автоинспекторы призывают велосипедистов и мотоциклистов быть внимательными на дорогах Тверской области
Ранее судимого мужчину подозревают в совершении кражи в Тверской области
Росгвардейцы задержали двух 20-летний "закладчиков" в Твери
В поселке Химинститута Твери демонтируют контактную сеть троллейбусов
В марте 2020 года планируется завершить монтаж скульптуры Ржевского мемориала в Тверской области