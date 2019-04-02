В Тверской области незаконно добывали артезианскую воду

СЕГОДНЯ 16:08 2019-04-02T16:08:16+03:00

Три человека попали под административные дела

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Сотрудники прокуратуры Лихославльского района Тверской области нашли нарушения в работе МУП «Кава», МУП «Вёски», а также индивидуального предпринимателя. Выяснилось, что организации добывают подземные воды из артезианских скважин, хотя заниматься подобной деятельностью не имеют права.

Как сообщает прокуратура Тверской области, в отношении двух директоров ресурсоснабжающих организаций и индивидуального предпринимателя прокурором возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ.

Материлы проверок направлены в министерство природных ресурсов. Кроме того, в суд направлены три исковых заявления, с требованием обязать коммерсанта и организации получить необходимую лицензию.

ИСТОЧНИК KP.RU