В Тверской области незаконно добывали артезианскую воду
Сотрудники прокуратуры Лихославльского района Тверской области нашли нарушения в работе МУП «Кава», МУП «Вёски», а также индивидуального предпринимателя. Выяснилось, что организации добывают подземные воды из артезианских скважин, хотя заниматься подобной деятельностью не имеют права.
Как сообщает прокуратура Тверской области, в отношении двух директоров ресурсоснабжающих организаций и индивидуального предпринимателя прокурором возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ.
Материлы проверок направлены в министерство природных ресурсов. Кроме того, в суд направлены три исковых заявления, с требованием обязать коммерсанта и организации получить необходимую лицензию.
ИСТОЧНИК KP.RU