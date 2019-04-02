2019-04-02T15:39:29+03:00
Общество

Фальсифицированное сливочное масло производилось в Ржеве Тверской области

Пробы масла были взяты в детской больнице
Виктория ТУШКОВА
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Лабораторные исследования показали, что в пробах масла содержатся растительные жирыЛабораторные исследования показали, что в пробах масла содержатся растительные жирыФото: Мария ЛЕНЦ
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Управление Россельхознадзора по Тверской области сообщает о случае фальсификации сливочного масла растительными жирами.

Пробы масла, произведённого на Ржевском маслосырокомбинате, были отобраны в областной детской больнице города Брянска в рамках мониторинга, проводимого специалистами местного управления Россельхознадзора.

Лабораторные исследования показали, что в пробах «масла сладко-сливочного крестьянского несолёного с массовой долей жира 72,5%» выявлены растительные масла и жиры на растительной основе: “Бета-ситостерин”, “Кампестерин”, “Стигмастерин”.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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