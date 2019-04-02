Фальсифицированное сливочное масло производилось в Ржеве Тверской области
Управление Россельхознадзора по Тверской области сообщает о случае фальсификации сливочного масла растительными жирами.
Пробы масла, произведённого на Ржевском маслосырокомбинате, были отобраны в областной детской больнице города Брянска в рамках мониторинга, проводимого специалистами местного управления Россельхознадзора.
Лабораторные исследования показали, что в пробах «масла сладко-сливочного крестьянского несолёного с массовой долей жира 72,5%» выявлены растительные масла и жиры на растительной основе: “Бета-ситостерин”, “Кампестерин”, “Стигмастерин”.
Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU