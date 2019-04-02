2019-04-02T15:33:18+03:00
Общество

На месте рынка в микрорайоне Южный Твери не будет жилых домов

Глава города не предоставил разрешение на строительство
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Проект дома не поддержали жители Фото: ТИАПроект дома не поддержали жители Фото: ТИА
Изменить размер текста:

В конце февраля стало известно, что на месте знаменитого рынка на улице Можайского в микрорайоне Южный Твери собираются построить жилой дом. Однако глава города Алексей Огоньков 29 марта 2019 года подписал постановление №330 «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».

Согласно постановлению застройщик не получил разрешение на строительство жилой среднеэтажнки в зоне общественных центров. Основанием такого решения стали результаты общественных обсуждений с учетом поступивших замечаний жителей.

Напомним, что на месте рынка хотели построить современный дом с шестью подъездами. Вокруг дома планировалось создать парковую зону, сделать спортивную площадку и даже фонтан. Но проект не понравился местным жителям, которые заявили, что в Южном итак хватает новых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Любителя пьяной езды из Тверской области отправили на исправительные работы
8 000 специалистов и 2 000 единиц спецтехники будет задействовано в противопожарных мероприятиях в Тверской области
На ретро-паровозе по Тверской области проехало почти четыре тысячи пассажиров
В Тверской области незаконно добывали артезианскую воду
Фальсифицированное сливочное масло производилось в Ржеве Тверской области
Врачи детской мобильной бригады осмотрели в марте более 300 юных жителей Тверской области
Тверская прокуратура требует закрыть сайты, на которых продают магниты на счетчики
Деревянный жилой дом загорелся в Твери
Автоинспекторы призывают велосипедистов и мотоциклистов быть внимательными на дорогах Тверской области
Ранее судимого мужчину подозревают в совершении кражи в Тверской области
Росгвардейцы задержали двух 20-летний "закладчиков" в Твери
В поселке Химинститута Твери демонтируют контактную сеть троллейбусов
В марте 2020 года планируется завершить монтаж скульптуры Ржевского мемориала в Тверской области