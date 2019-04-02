На месте рынка в микрорайоне Южный Твери не будет жилых домов

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-02T15:33:18+03:00

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В конце февраля стало известно, что на месте знаменитого рынка на улице Можайского в микрорайоне Южный Твери собираются построить жилой дом. Однако глава города Алексей Огоньков 29 марта 2019 года подписал постановление №330 «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».

Согласно постановлению застройщик не получил разрешение на строительство жилой среднеэтажнки в зоне общественных центров. Основанием такого решения стали результаты общественных обсуждений с учетом поступивших замечаний жителей.

Напомним, что на месте рынка хотели построить современный дом с шестью подъездами. Вокруг дома планировалось создать парковую зону, сделать спортивную площадку и даже фонтан. Но проект не понравился местным жителям, которые заявили, что в Южном итак хватает новых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU