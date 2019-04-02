Деревянный жилой дом загорелся в Твери
Пожар произошел днем в Заволжском районе
Огонь оперативно потушили пожарныеФото: Ольга Крыльцова
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В Твери во вторник, 2 апреля, загорелся частный жилой дом на 4-ом проезде Красина. Информация о пожаре поступила дежурному в 12:33. На место происшествия выехали отделения пожарно-спасательный частей №3, 4 и СПСЧ.
В УМЧС России по Тверской области уточнили, что горит деревянный дом размером шесть на восемь метров.
Локализация возгорания было объявлена в 13:00, еще через 13 минут – ликвидация открытого горения. Погибших и пострадавших во время пожара нет.
Подробности и причины случившегося устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU