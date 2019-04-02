2019-04-02T12:59:34+03:00
Происшествия

Ранее судимого мужчину подозревают в совершении кражи в Тверской области

Мужчина украл чужое имущество из сарая
Альберт БОЙКОВ
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Мужчина признался полицейским в совершении преступленияМужчина признался полицейским в совершении преступленияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Полицейским Краснохолмского районе Тверской области позвонил 41-летний местный житель и рассказал, что его обокрали. Потерпевший поведал о том, что неизвестный сломав замок проник в сарай, откуда похитил его личные вещи.

Прибывшие на место преступления полицейские вместе с участковым практически сразу вышли на след подозреваемого. Им оказался 46-летний местный житель, который уже был судим ранее. Мужчина признался в преступлении и вернул часть похищенного владельцу.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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