Ранее судимого мужчину подозревают в совершении кражи в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-02T12:59:34+03:00

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Полицейским Краснохолмского районе Тверской области позвонил 41-летний местный житель и рассказал, что его обокрали. Потерпевший поведал о том, что неизвестный сломав замок проник в сарай, откуда похитил его личные вещи.

Прибывшие на место преступления полицейские вместе с участковым практически сразу вышли на след подозреваемого. Им оказался 46-летний местный житель, который уже был судим ранее. Мужчина признался в преступлении и вернул часть похищенного владельцу.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU