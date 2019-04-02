2019-04-02T14:30:49+03:00
Общество

Автоинспекторы призывают велосипедистов и мотоциклистов быть внимательными на дорогах Тверской области

С потеплением на дороги возвращаются водители двухколесной техники, но многие из них уже забыли ПДД
Виктория ФОМИНА
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С потеплением на дороги возвращаются водители двухколесной техникой, но многие из них уже забыли ПДДС потеплением на дороги возвращаются водители двухколесной техникой, но многие из них уже забыли ПДДФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Тверскую область пришла весна и на дороги вернулись байкеры, велосипедисты и водители другой мототехники. В связи с этим в региональной Госавтоинспекции просят всех участников движения повторить раздел 24 ПДД РФ.

Например, детям передвигаться по дорогам общего пользования разрешено только с 14 лет. Велосипедисты должны использовать защитную экипировку, а водители помнить, что и мопеды и мотоциклы – одни из самых неустойчивых и незащищенных транспортных средств. Даже при самых незначительных столкновениях есть риск получить тяжелые травмы.

На минувшей неделе автоинспекторы дважды останавливали на дорогах детей, которые без разрешения управляли мопедами. В таких случаях ребенка могут поставить на профилактический учет, а родителей привлечь к административной ответственности.

- На дороге нужно всегда быть бдительным. Не важно, кто Вы на данный момент - пешеход или водитель. Только осторожность поможет благополучно справиться с любой неожиданностью, - комментируют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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