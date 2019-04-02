Росгвардейцы задержали двух 20-летний "закладчиков" в Твери
У молодых людей изъяли свертки с наркотиками
Молодых людей заметили росгвардейцыФото: Олег ЗОЛОТО
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В Твери росгвардейцы задержали двух парней по подозрению в сбыте наркотиков. Силовики заметили их во время патрулирования улицы Георгия Дмитрова.
Один из молодых людей при виде оперативников стал нервничать, а потом отбросил от себя какой-то сверток. Позже было установлено, что парень выбросил «закладку». В упаковке было около 50 граммов психотропного вещества.
У второго задержанного при личном досмотре было изъято еще 0,24 грамма синтетического наркотика.
В Управлении Росгвардии по Тверской области сообщили, что в отношении молодых людей полицейские возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU