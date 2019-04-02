2019-04-02T12:46:21+03:00
Происшествия

Росгвардейцы задержали двух 20-летний "закладчиков" в Твери

У молодых людей изъяли свертки с наркотиками
Виктория ФОМИНА
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Молодых людей заметили росгвардейцыМолодых людей заметили росгвардейцыФото: Олег ЗОЛОТО
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В Твери росгвардейцы задержали двух парней по подозрению в сбыте наркотиков. Силовики заметили их во время патрулирования улицы Георгия Дмитрова.

Один из молодых людей при виде оперативников стал нервничать, а потом отбросил от себя какой-то сверток. Позже было установлено, что парень выбросил «закладку». В упаковке было около 50 граммов психотропного вещества.

У второго задержанного при личном досмотре было изъято еще 0,24 грамма синтетического наркотика.

В Управлении Росгвардии по Тверской области сообщили, что в отношении молодых людей полицейские возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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