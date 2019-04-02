2019-04-02T12:23:32+03:00
Общество

В поселке Химинститута Твери демонтируют контактную сеть троллейбусов

Рогатый транспорт окончательно исчезнет с Московского шоссе
Виктория ФОМИНА
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Троллейбусы меняют на автобусыТроллейбусы меняют на автобусыФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Твери в поселке Химинститута во вторник, 2 апреля, начали демонтировать контактную сеть троллейбусов. Движение троллейбусов по этому направлению несколько лет назад заменили другим муниципальным транспортом из-за физического износа контактной сети.

Например, жители Химинститута могут доехать до дома на автобусах №41 (Завод "Центросвар" – Химинститут), №5 (Зелёная улица – Химинститут), №126 (Тверской автовокзал - Мелковский зверосовхоз). Стоит отметить, что заплатить за проезд на автобусе №5 можно по карте «Иволга».

Напомним, что до сих пор в Твери не решен вопрос с трамваями, которые полностью перестали ходить в конце 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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