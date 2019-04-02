Более 600 домов в Твери остались на несколько часов без воды

СЕГОДНЯ 11:25 2019-04-02T11:25:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 2 апреля, в Твери ремонт линии холодного водоснабжения проходит сразу на четырех участках.

В Московском районе без «холодненькой» осталось более 600 домов. Работы проходят на улице Кима и на улице Левитана. Воду отключили до 14:00 в частном секторе поселка имени Крупской по левой стороне от Бурашевского шоссе и на улице Конечной. Также без воды до 17:00 жители домов №48 и 48 корпус 1 по улице Левитана.

В Заволжском районе коммунальщики работают на Артиллерийском переулке и в поселке Литвинки. До 13:00 холодной воды не будет в домах №7, 10, 12, 13, 14, 15,16 по Артиллерийскому переулку, а также до 16:00 в Литвинках.

ИСТОЧНИК KP.RU