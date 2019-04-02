1 июня на истоке Волги в Тверской области начнется Волжский Крестный ход

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-02T11:11:22+03:00

В 2019 году он будет посвящен 200-летию обретения мощей княгини Иулиании Вяземской и Новоторжской

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В Тверской области с 1 по 15 июня 2019 будет проходить XXI Волжский Крестный ход. В 2019 году он посвящен 200-летию обретения мощей благоверной княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и Новоторжской. По традиции начнется Крестный ход от истока Волги – там пройдет чин водоосвящения.

Планируется, что в этом году Волжский Крестный ход охватит Осташковский и Кашинский городские округа, Пеновский, Ржевский, Селижаровский, Зубцовский, Калининский, Конаковский, Кимрский, Калязинский районы. Также участники посетят Тверь и Дубнинский район Московской области.

XX Волжский Крестный ход, который проходил в 2018 году, охватил 24 муниципалитета Тверского региона и был посвящён 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.

ИСТОЧНИК KP.RU