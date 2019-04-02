2019-04-02T11:11:22+03:00
Звезды

1 июня на истоке Волги в Тверской области начнется Волжский Крестный ход

В 2019 году он будет посвящен 200-летию обретения мощей княгини Иулиании Вяземской и Новоторжской
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Начнется Крестный ход 1 июня Фото: ПТОНачнется Крестный ход 1 июня Фото: ПТО
Изменить размер текста:

В Тверской области с 1 по 15 июня 2019 будет проходить XXI Волжский Крестный ход. В 2019 году он посвящен 200-летию обретения мощей благоверной княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и Новоторжской. По традиции начнется Крестный ход от истока Волги – там пройдет чин водоосвящения.

Планируется, что в этом году Волжский Крестный ход охватит Осташковский и Кашинский городские округа, Пеновский, Ржевский, Селижаровский, Зубцовский, Калининский, Конаковский, Кимрский, Калязинский районы. Также участники посетят Тверь и Дубнинский район Московской области.

XX Волжский Крестный ход, который проходил в 2018 году, охватил 24 муниципалитета Тверского региона и был посвящён 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверская прокуратура требует закрыть сайты, на которых продают магниты на счетчики
Деревянный жилой дом загорелся в Твери
Автоинспекторы призывают велосипедистов и мотоциклистов быть внимательными на дорогах Тверской области
Ранее судимого мужчину подозревают в совершении кражи в Тверской области
Росгвардейцы задержали двух 20-летний "закладчиков" в Твери
В поселке Химинститута Твери демонтируют контактную сеть троллейбусов
В марте 2020 года планируется завершить монтаж скульптуры Ржевского мемориала в Тверской области
Более 600 домов в Твери остались на несколько часов без воды
Софья Куликова из Твери стала победительницей в конкурсе "Юная Мисс Россия 2019"
Во время паводка в Тверской области опасный уровень подъема воды ожидается в четырех городах
Автомобилист сбил на перекрёстке в Твери пешехода, который не успел перейти дорогу на зеленый свет
Международный фестиваль музыки Баха завершится в Твери выступлением ученика Мстислава Ростроповича
Мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП в Твери
Заслуги жителей Тверской области были отмечены государственными наградами
За кражу бутылки водки и пачки семечек из магазина в Твери мужчина заплатит штраф
За неделю в Твери отремонтировали более 2 500 квадратных метров дорог
В Твери отметят День птиц
На мастер-классы по декоративно-прикладному искусству приглашают в Тверской музейно-выставочный центр
Пётр Пырх возглавит Управление МВД по Тверской области
Мужчина похитил металлические трубы из подвала общежития в Тверской области
Уникальный 16-метровый свиток появился в музее усадьбы Степановское-Волосово Тверской области
Второй экзамен в рамках досрочного периода ЕГЭ состоялся в Тверской области
Годовалый ребенок пострадал в аварии на площади Капошвара Твери
Вирусы гриппа и ОРВИ уходят из Тверской области
Спасатели в Тверской области помогли рыбаку, который провалился на тонком льду
Обновлённое хирургическое отделение открыли в посёлке Пено Тверской области