Софья Куликова из Твери стала победительницей в конкурсе "Юная Мисс Россия 2019"

СЕГОДНЯ 11:10 2019-04-02T11:36:39+03:00

Вячеслав Зайцев поздравил с победой юную тверичанку. Фото: из архива Евгении Акмаевой

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30 марта в Москве, в Доме Моды Вячеслава Зайцева прошел конкурс красоты "Юная Мисс Россия 2019".

Тверь представляла 14-летняя Софья Куликова. В декабре 2018 года девушка стала победительницей конкурса "Юная Мисс Тверь" и в Москву уже поехала в качестве Юной королевы Твери.

- Конкурс проходил в трех возрастных категориях. Наша Софья победила конкурс "Юная Мисс Россия 2019" в номинация Teen Miss Russian 2019, - рассказала "КП"-Тверь" директор модельного агентства "New Fashion Look" Евгения Акмаева.

Процедура награждения была очень волнительной. Корону девушке вручали в присутствии самого маэстро моды. Вячеслав Зайцев поздравил Софью с победой и пожелал ей успехов.

Планируется, что дальше Софья будет принимать участие в различных показах и конкурсах красотах. Но и об учебе в школе, конечно, не забудет.

В декабре 2018 года девушка стала победительницей конкурса "Юная Мисс Тверь" . Фото: Рика Балаева

Софья Куликова. Фото: Рика Балаева

Корону надевали в присутствии самого маэстро моды. Фото: из архива Евгении Акмаевой

Конкурс проходил в трех номинациях. Фото: из архива Евгении Акмаевой

ИСТОЧНИК KP.RU