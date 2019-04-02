Во время паводка в Тверской области опасный уровень подъема воды ожидается в четырех городах

СЕГОДНЯ 10:33 2019-04-02T10:33:47+03:00

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В министерстве по делам территориальных образований Тверской области опубликовали прогноз наивысшего уровня воды в период прохождение весеннего половодья в 2019 году. Данные на 1 апреля предоставила начальник Тверского гидрометцентра Татьяна Зимина.

В четырех городах Верхневолжья уровень воды близок к опасному. На Селигере в Осташкове опасное значение начинается со 170 метров, а ожидаемое в этом году половодье может достигнуть 120-170 метров. В Максатихе на реке Молога уровень воды может подняться до 370-430 метров (опасным считается показатель в 420 метров), в Белом на Обше ожидается 650-800 метров (при критическом в 800), а в Западной Двине на одноименной речке 120-190 метров, при опасном значение в 190 метров.

На Волге в Твери, Ржеве, Зубцове, Старице не прогнозируется опасный подъем воды. Например, в Твери пока маловодье.

Напомним, в конце прошлой недели в Тверской области подтопило улицы Весьегонска. Из-за массового таяния снега дороги превратились в реки, и жителям приходилось ездить на лодках.

ИСТОЧНИК KP.RU