Автомобилист сбил на перекрёстке в Твери пешехода, который не успел перейти дорогу на зеленый свет

СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-02T10:01:43+03:00

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В Твери в понедельник, 1 апреля, автомобилист сбил пешехода. Авария произошла около 21:00 на проспекте Ленина.

По информации Госавтоинспекции по Тверской области, 18-летний водитель на автомобиле «DAEWOO NEXIA» при включении разрешающего сигнала светофора на перекрестке сбил 44-летнего мужчину, который не успел перейти проезжую часть. Молодой человек обязан был уступить дорогу пешеходу, который шел по регулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспорта.

Мужчину на «скорой» доставили в больниц. Медики оказали ему всю необходимую помощь и отпустили домой.

Ранее на проспекте Ленина сбили еще одного пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU