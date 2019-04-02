Международный фестиваль музыки Баха завершится в Твери выступлением ученика Мстислава Ростроповича

СЕГОДНЯ 09:36 2019-04-02T09:36:49+03:00

В рамках фестиваля на сцене Тверской филармонии состоялась мировая премьера

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Во вторник, 2 апреля, в Тверской академической филармонии завершится XXVII Международный фестиваль музыки: «Барокко, романтизм и современность». Перед зрителями на закрытии события выступит ученик Мстислава Ростроповича, виолончелист Марк Дробинский (Франция).

Дробинский проведет совместный концерт с Губернаторским камерным оркестром «Российская камерата» (дирижёр — Андрей Кружков). В программе также примет участие скрипачка Анна Мильтонян.

Напомним, что в этом году в рамках фестиваля состоялась мировая премьера. Со сцены филармонии прозвучало произведение «Flores Malum». Норвежский композитор Мартин Ромберг специально написал его для Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата».

ИСТОЧНИК KP.RU