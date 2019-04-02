Мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП в Твери

СЕГОДНЯ 09:30 2019-04-02T09:30:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 1 апреля, в Твери произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал мотоциклист. Авария случилась около 2:00 на улице Туполева в районе дома №25. Установлено, что 46-летний водитель Kawasaki R250 выбрал неправильную скорость движения, в результате чего врезался в дорожное ограждение.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, потерпевший в аварии получил серьезные травмы, с которыми он попал в итоге в больницу. Чуть позже выяснилось, что мужчина не имел водительских прав, а также полиса ОСАГО.

ИСТОЧНИК KP.RU