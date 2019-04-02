2019-04-02T09:06:48+03:00
Общество

Заслуги жителей Тверской области были отмечены государственными наградами

С этим событием жителей Верхневолжья поздравил Игорь Руденя
Виктория ФОМИНА
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Жители Тверской области получили государственные наградыЖители Тверской области получили государственные наградыФото: Андрей КОПАЛОВ
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Жители Тверской области получили государственные награды. В конце марта президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами РФ».

Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу получил Борис Данилов (генеральный директор лихославльского завода «Светотехника»). Работает Борис Борисовича в отрасли уже более 20 лет. В настоящее время под его руководством на заводе трудятся свыше 600 работников, а также проводится конструкторская разработка новых.

Также за заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный энергетик РФ» было присвоено Дмитрию Загорскому (начальнику смены котельного цеха ТЭЦ-4 ООО «Тверская генерация»). Дмитрий Георгиевич принимает участвует во внедрении новой техники. Его знания и высокие человеческие качества высоко ценят в коллективе. Он передаёт свой опыт молодым специалистам и обучает сотрудников цеха.

Кроме того, за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орденом «Родительская слава» награждена семья Сапелкины. Сергей и Елена живут в Торжокском районе. У них в семье – девять детей. Все дети учатся на «отлично», имеют Похвальные листы за достижения в учебе, всесторонне развиты, активно участвуют в общественной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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