За кражу бутылки водки и пачки семечек из магазина в Твери мужчина заплатит штраф

СЕГОДНЯ 08:42 2019-04-02T08:42:07+03:00

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В Твери в Заволжском районном суде рассмотрели дело об очередной магазинной краже. 28 марта 2019 года местный житель, уходя из супермаркета "Магнит", захватил с собой одну бутылку водки "Беленькая" 0,7 литра, которая стоила 382 рублей 80 копеек. Также мужчина взял стограммовую упаковку семечек, стоимостью чуть больше 35 рублей .

В пресс-службе суда сообщили, что в общей сумме мужчина причинил магазину ущерб на 418 рублей 38 копеек. За это ему был назначен административный штраф.

Согласно решению Заволжского районного суда Твери за мелкое противоправное деяние мужчина заплатит 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU