За неделю в Твери отремонтировали более 2 500 квадратных метров дорог

СЕГОДНЯ 08:03 2019-04-02T08:03:08+03:00

Ямы латают «большими картами», а с проезжих частей уже начали убирать смет

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В Твери продолжаются работы по содержанию улично-дорожной сети. Погодные условия позволяют дорожникам ремонтировать ямы «большими картами» с использованием горячего асфальтобетона. Такая технология позволяет быстро приводить в нормативное состояние крупные участки дорожного покрытия. На небольших участках по-прежнему применяется литой асфальтобетон.

В администрации Твери сообщили, что за неделю было уложено более 2 100 квадратных метров горячего асфальтобетона. Ямы заделали на улицах Хрустальной, Красина, Цветочной, Коммуны 16 июня, 1-м и 4-м переулках Вагонников, проезде Стеклопластиков, Московском шоссе.

Литым асфальтобетоном залили еще более 270 квадратных метров аварийных ям.

Также с помощью установки «Магнум» за неделю отремонтировали 189 квадратных метров повреждений на Комсомольской площади, улице Маршала Конева и Старицком шоссе.

Всего за прошлую неделю было отремонтировано 2559 квадратных метров дорог (для сравнения – за зиму починили порядка трех тысяч квадратных метров асфальта).

Согласно графику работы будут идти на основных въездах в город – Московском, Старицком и Бурашевском шоссе, а также основных улицах Твери (улицы Тельмана, Димитрова, Туполева и т.д).

Также в городе идет вывоз смёта из прилотковой части автомобильных дорог. Уже отчищено почти 50 тысяч квадратных метров покрытия: на Староволжском и Нововолжском мостах, проспектах Ленина, Калинина, 50 лет Октября, улицах Вагжанова, Спартака, Новоторжская и ряд других.

На этой неделе начнется обследование колодцев, располагающихся на проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU