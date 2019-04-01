В Твери отметят День птиц

СЕГОДНЯ 21:04 2019-04-01T21:04:22+03:00

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6 апреля в Тверском городском музейно-выставочном центре пройдет семейная праздничная программа, посвящённая Дню птиц.

Мероприятие пройдёт в лекционно-выставочном зале.

- Вы узнаете много нового о наших пернатых друзьях, как можно позаботиться о них не причинив вреда и ближе познакомитесь с новыми видами птиц. Давайте проведём время увлекательно и интересно! - приглашают сотрудники музея.

Необходима предварительная запись.

Тел 33-13-38, 34-48-52. Места ограничены.

Вход свободный.

Начало в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU