В Твери отметят День птиц
Приглашают всех желающих
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6 апреля в Тверском городском музейно-выставочном центре пройдет семейная праздничная программа, посвящённая Дню птиц.
Мероприятие пройдёт в лекционно-выставочном зале.
- Вы узнаете много нового о наших пернатых друзьях, как можно позаботиться о них не причинив вреда и ближе познакомитесь с новыми видами птиц. Давайте проведём время увлекательно и интересно! - приглашают сотрудники музея.
Необходима предварительная запись.
Тел 33-13-38, 34-48-52. Места ограничены.
Вход свободный.
Начало в 12.00.
ИСТОЧНИК KP.RU