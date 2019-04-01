На мастер-классы по декоративно-прикладному искусству приглашают в Тверской музейно-выставочный центр

СЕГОДНЯ 20:57 2019-04-01T20:58:48+03:00

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С 6 апреля в Тверском городском музейно-выставочном центре начнут работать мастер-классы по декоративно-прикладному искусству «ДАР».

На занятиях гости смогут познакомиться с народным искусством, с его историей и научатся создавать своими руками предметы декоративно-прикладного искусства.

Педагог - член союза художников России - Лариса Альбертовна Полякова.

- Если Вы не равнодушны к рукоделию, искусству и творчеству, любознательны тогда мы ждём Вас! - приглашают сотрудники ТГМВЦ.

В 12.00- роспись матрешки. 6+

Стоимость детям до 16 лет - 300 рублей.

В 14.00 - Кукла-мотанка "Ангел на пальчик".16+ (по старинной технологии)

Стоимость: взрослым - 500 рублей. Льготный - 400 рублей.

На мастер-класс необходимо записаться: 34-48-52, 33-13-08 (доб. 118).

Адрес: ул.Советская, 54.

ИСТОЧНИК KP.RU