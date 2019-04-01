Мужчина похитил металлические трубы из подвала общежития в Тверской области
В Вышнем Волочке Тверской области к полицейским обратился представитель одной из Управляющих компаний. Получив информацию о краже, дежурный отправил на место преступления следственно-оперативную группу.
Сотрудники полиции установили, что вор проник в подвал одного из общежитий города и похитил металлические трубы на общую сумму более 26 000 рублей.
Злоумышленника удалось задержать в результате оперативно-розыскных и следственных действий. Им оказался ранее судимый безработный 40-летний местный житель.
Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. Оперативникам он рассказал, что трубы он сдал в пункт приема металла. В его отношении возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU