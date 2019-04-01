Мужчина похитил металлические трубы из подвала общежития в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:28 2019-04-01T19:28:45+03:00

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В Вышнем Волочке Тверской области к полицейским обратился представитель одной из Управляющих компаний. Получив информацию о краже, дежурный отправил на место преступления следственно-оперативную группу.

Сотрудники полиции установили, что вор проник в подвал одного из общежитий города и похитил металлические трубы на общую сумму более 26 000 рублей.

Злоумышленника удалось задержать в результате оперативно-розыскных и следственных действий. Им оказался ранее судимый безработный 40-летний местный житель.

Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. Оперативникам он рассказал, что трубы он сдал в пункт приема металла. В его отношении возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU