Второй экзамен в рамках досрочного периода ЕГЭ состоялся в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:22 2019-04-01T18:22:45+03:00

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29 марта ЕГЭ по математике сдавали 49 участников из Тверской области. В рамках досрочного периода экзамен проходят выпускники прошлых лет, поэтому он предполагал только профильный уровень (базовый необходим для получения аттестата). Проходил ЕГЭ в Тверском педагогическом колледже.

- Соблюдение процедуры проведения экзаменов контролировали специалисты управления надзора и контроля в сфере образования министерства образования Тверской области, члены государственной экзаменационной комиссии, представители общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи». Кроме того, на экзамен приехал представитель Федерального центра тестирования, - сообщили в региональном минобразования.

Экзамен по профильной математике состоит из двух частей, которые различаются по содержанию, сложности и числу заданий. Минимальный порог – 27 баллов. На выполнение заданий даалось 3 часа 55 минут. Результаты экзамена будут известны не позднее 11 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU