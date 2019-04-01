Годовалый ребенок пострадал в аварии на площади Капошвара Твери
На самом оживлённом перекрестке города столкнулись две легковушки
Из-аз аварии образовался небольшой затор Фото: vk.com/ "Подслушано у водителей. Тверь"
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В Твери в понедельник, 1 апреля, около 13:00 на площади Капошвара столкнулись «Nissan Primera» и «Волга».
По предварительной информации, водитель отечественного автомобиля ехал из центра. Поворачивая налево, он и не уступил дорогу иномарке, которая ехала по встречной полосе. Из-за аварии на площади образовалась пробка.
Удар был такой силы, что в автомобиле «Nissan» сработали подушки безопасности. Травмы получила молодая женщина и малыш 2017 года рождения. Их на «скорой» доставили в больницу.
Подробности случившегося устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU