Годовалый ребенок пострадал в аварии на площади Капошвара Твери

СЕГОДНЯ 18:02 2019-04-01T18:02:02+03:00

На самом оживлённом перекрестке города столкнулись две легковушки

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В Твери в понедельник, 1 апреля, около 13:00 на площади Капошвара столкнулись «Nissan Primera» и «Волга».

По предварительной информации, водитель отечественного автомобиля ехал из центра. Поворачивая налево, он и не уступил дорогу иномарке, которая ехала по встречной полосе. Из-за аварии на площади образовалась пробка.

Удар был такой силы, что в автомобиле «Nissan» сработали подушки безопасности. Травмы получила молодая женщина и малыш 2017 года рождения. Их на «скорой» доставили в больницу.

Подробности случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU