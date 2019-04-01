Спасатели в Тверской области помогли рыбаку, который провалился на тонком льду

СЕГОДНЯ 16:40 2019-04-01T16:40:20+03:00

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В понедельник, 1 апреля, дежурному Главного управления МЧС России по Тверской области поступила информация, что в Конаково в Волгу провалился рыбак. Мужчина находится в воде у кромки.

На место происшествия оперативно прибыли отделения ГИМС, оперативная группа Конаковского пожарно-спасательного гарнизона, отделение ПСЧ -15 и бригада скорой медицинской помощи.

Пострадавшего достали из воды и отвезли на берег, где его осмотрели медики.

В ГУ УМЧС России по Тверской области рекомендуют во избежание происшествий и несчастных случаев на лед не выходить на лед. Лучше воздержаться от рыбалки на льду, не переходить водоемы для сокращения пути, не допускать скопления людей и грузов в одном месте на льду, а также не оставлять детей без присмотра у водоемов.

ИСТОЧНИК KP.RU