2019-04-01T16:09:29+03:00
Звезды

Стали известны победители Международного конкурса «Парад планет» в Твери

Коллективы ДК "Пролетарка" победили в 11 номинациях
Ирина ТАРАСОВА
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С 28 по 30 марта во Дворце культуры «Пролетарка» проходил Международный конкурс – фестиваль детского и юношеского творчества «Парад планет».

В этом году участниками конкурса стали юные таланты из Москвы и Подмосковья, Мурманска, Архангельска, Саратова, Белгорода, Воркуты, городов республики Татарстан, Удмуртии, Белоруссии и Твери.

Конкурсанты соревновались в различных номинациях: хореографические коллективы, вокал, театр мод, сценическое искусство, хоровое пение народного и академического жанра, цирковое искусство.

Коллективы ДК «Пролетарка» завоевала 11 наград в 11 номинациях «Парада планет».

В номинации «Детский танец 5-6 лет» Лауреаты 1 степени - группа «Твиксики» клуба танцевального искусства «Ди - студия».

В номинациях «Эстрадный танец 6-9 лет» и «Эстрадный танец 13-16 лет» Лауреаты 1 степени - группы «Скитлз» и «Ди - плюс» клуба танцевального искусства «Ди – студия».

В номинации «Уличный танец 13 – 16 лет» Лауреаты 1 степени - группа «Ди - стайл» клуба танцевального искусства «Ди – студия».

В номинации «Танцевальное предложение 13 – 16 лет» и «Танцевальное предложение 17 – 25 лет» Лауреаты 1 степени – образцовый ансамбль эстрадного танца «Фан +» и народный ансамбль эстрадного танца «Фантазия».

В номинации «Эстрадный танец. Смешанная группа» Лауреаты 2 степени – Образцовый хореографический ансамбль «Мозаика».

В номинации «Эстрадный вокал 6 – 9 лет» Лауреаты 2 степени – Мария Наумова и Екатерина Коротеева, в номинации «Эстрадный вокал 10 – 12 лет» Лауреаты 1 и 2 степеней Мария Соловьева и Екатерина Тахиева – солисты вокальной студии «Академия голоса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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