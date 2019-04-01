На месяц вводятся ограничения движения грузовиков по Тверской области

СЕГОДНЯ 15:42 2019-04-01T15:42:05+03:00

Под запрет для большегрузов попали дороги в 36 районах

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В Тверской области с сегодняшнего дня, 1 апреля, на месяц (по 1 мая) вводится ограничение движения грузовых автомобилей на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения. В список таких дорог вошли 276 объектов в 36 районах региона.

На протяжении этого месяца проезд по дорогам с асфальтобетонным покрытием, относящимся к указанной категории, будет закрыт для большегрузов, фактическая масса которых превышает 20 тонн. А проезд по дорогам с переходным типом покрытия закроют для машин массой более 10 тонн.

Полный перечень автодорог, по которым запрещён проезд большегрузов, размещён на сайте регионального министерства транспорта. В министерстве также можно оформить специальное разрешение на тяжеловесные транспортные средства - сообщает пресс-служба областного правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU