Более 40 тысяч школьников Тверской области будут писать всероссийские проверочные работы
Участвовать в массовых контрольных будут ученики 4-7 и 11 классов из 467 школ региона. Все работы они пишут в своих школах. Начнутся ВПР 2 апреля с контрольных по иностранным языкам в 7-м классе и истории – в 11-м.
- Эта процедура помогает учителям выявлять проблемы в образовании и работать над их устранением. ВПР не стоит бояться, к ним не нужно специально готовиться. По их результатам не принимается никаких решений, влияющих на дальнейшую судьбу ребёнка, - отметила министр образования Тверской области Юлия Коваленко.
Ребятам предстоит написать контрольные по разным предметам:
- четвероклассникам - по русскому языку, математике, окружающему миру;
- пятиклассникам - по русскому, математике, истории и биологии;
- шестиклассникам - по русскому, математике, географии, обществознанию, истории, биологии;
- семиклассникам - по русскому, математике, иностранному, обществознанию, биологии, географии, физике и истории;
- выпускникам - по иностранному, географии, химии, физике, истории и биологии.
ИСТОЧНИК KP.RU