Более 40 тысяч школьников Тверской области будут писать всероссийские проверочные работы

СЕГОДНЯ 16:01 2019-04-01T16:01:29+03:00

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Участвовать в массовых контрольных будут ученики 4-7 и 11 классов из 467 школ региона. Все работы они пишут в своих школах. Начнутся ВПР 2 апреля с контрольных по иностранным языкам в 7-м классе и истории – в 11-м.

- Эта процедура помогает учителям выявлять проблемы в образовании и работать над их устранением. ВПР не стоит бояться, к ним не нужно специально готовиться. По их результатам не принимается никаких решений, влияющих на дальнейшую судьбу ребёнка, - отметила министр образования Тверской области Юлия Коваленко.

Ребятам предстоит написать контрольные по разным предметам:

- четвероклассникам - по русскому языку, математике, окружающему миру;

- пятиклассникам - по русскому, математике, истории и биологии;

- шестиклассникам - по русскому, математике, географии, обществознанию, истории, биологии;

- семиклассникам - по русскому, математике, иностранному, обществознанию, биологии, географии, физике и истории;

- выпускникам - по иностранному, географии, химии, физике, истории и биологии.

ИСТОЧНИК KP.RU