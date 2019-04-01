2019-04-01T17:20:56+03:00
Здоровье

Вирусы гриппа и ОРВИ уходят из Тверской области

Болеть жители стали меньше
Виктория ФОМИНА
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При мониторинге циркуляции возбудителей отмечается снижение выявления гриппа А до единичных случаевПри мониторинге циркуляции возбудителей отмечается снижение выявления гриппа А до единичных случаевФото: Борис КОКУРИН
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В Тверской области продолжается мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом. На 13 календарной недели (с 25 по 31 марта 2019 года) в целом по Верхневолжью расчетный эпидемический порог не превышен. Уровень заболеваемость гриппом и ОРВИ стал ниже предыдущей недели. Повышенных показателей отмечено не было.

Аналогичная ситуация складывается и в областной столице.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что при мониторинге циркуляции возбудителей отмечается снижение выявления гриппа А до единичных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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