Вирусы гриппа и ОРВИ уходят из Тверской области

СЕГОДНЯ 17:20 2019-04-01T17:20:56+03:00

При мониторинге циркуляции возбудителей отмечается снижение выявления гриппа А до единичных случаев Фото: Борис КОКУРИН

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В Тверской области продолжается мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом. На 13 календарной недели (с 25 по 31 марта 2019 года) в целом по Верхневолжью расчетный эпидемический порог не превышен. Уровень заболеваемость гриппом и ОРВИ стал ниже предыдущей недели. Повышенных показателей отмечено не было.

Аналогичная ситуация складывается и в областной столице.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что при мониторинге циркуляции возбудителей отмечается снижение выявления гриппа А до единичных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU