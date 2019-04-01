Иномарка после аварии вылетела в кювет, перевернулась и врезалась в дерево в Твери

СЕГОДНЯ 15:20 2019-04-01T15:20:19+03:00

Авария произошла в темное время суток Фото: УГИБДД России по Тверской области

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В Твери около 22:00 в субботу, 30 марта, на проезжей части Московского шоссе столкнулись «Hyundai IX35» и «Land Rover».

43-летняя женщина, управляя автомобилем «Hyundai» наехала на срез дорожного полотна (на участке шли дорожные работы) в правой полосе движения и потеряла управления. В результате машину откинуло в сторону, и она врезалась в «Land Rover», который ехал в попутном направлении в левой полосе.

От удара «Hyundai» вылетел в кювет, перевернулся и врезался в дерево.

В Госавтоинспекции по Тверской области сообщили, что травмы в аварии получила женщина-водитель «Hyundai». Ее госпитализировали в больницу. 19-летний водитель второго автомобиля не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU