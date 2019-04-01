2019-04-01T14:33:21+03:00
Общество

Новая школа в "Юности" Твери рассчитана на 560 ученических и 80 дошкольных мест

Строительство учебного заведения приближается к завершению
Виктория ФОМИНА
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Учреждение относится к школе №50 в качестве еще одного корпуса Фото: ПТОУчреждение относится к школе №50 в качестве еще одного корпуса Фото: ПТО
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В Твери продолжается возведение нового школьного здания в микрорайоне «Юность». Работы на строительной площадке находятся в завершающей стадии. Согласно графику, сдать объект в эксплуатацию должны летом 2019 года. В новом учебном году в школе должны начаться занятия.

В областном правительстве рассказали, что школа будет вмещать 560 ученических мест, еще на 80 мест откроется детский сад. Каждый класс, в соответствии с современными нормами, рассчитан на 26 учеников.

В настоящее время работы ведётся внутренняя отделка здания. В школу уже проведены все коммуникации: водоснабжение, электричество и отопление. Отдельным блоком построен спортивный зал, где также проводятся отделочные работы. Укладка беговых дорожек и покрытия на футбольном поле начнется при наступлении благоприятной погоды.

Строят школу в две смены. Параллельно в здание будут привозить и монтировать необходимое учебное и технологическое оборудования. В течение июля-августа запланировано лицензирование.

Учреждение относится к школе №50 в качестве еще одного корпуса. Входы в здание предусмотрены с разных сторон, также для каждой возрастной группы сделаны спортивные и игровые площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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