2019-04-01T14:01:26+03:00
Происшествия

Мужчина обокрал жительницу Тверской области, проникнув в квартиру под предлогом проверки прибора учета воды

Пенсионерка обратилась в полицию
Виктория ФОМИНА
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По данному факту возбуждено уголовное делоПо данному факту возбуждено уголовное делоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Тверской области пожилая женщина рассказала полицейским, что к ней в квартиру пришел неизвестный мужчина под предлогом проверки и замены прибора учета воды. Он воспользовался моментом и похитил у пенсионерки все имеющиеся деньги.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что предполагаемый подозреваемый в совершении данного преступления был задержан. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Твери.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Грозит мужчине до пяти лет колонии.

Полицейские в очередной раз напоминают жителям, что злоумышленники зачастую действуют под предлогом продажи различных товаров (проверки и замены газового оборудования, приборов учета воды и электричества). Они проникают в дом к одиноким пенсионерам, выясняют, где хозяева хранят деньги, похищают сбережения жильцов и ценные вещи.

Нельзя открывать дверь посторонним и покупать у них сомнительные товары!

ИСТОЧНИК KP.RU

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