Мужчина обокрал жительницу Тверской области, проникнув в квартиру под предлогом проверки прибора учета воды
В Тверской области пожилая женщина рассказала полицейским, что к ней в квартиру пришел неизвестный мужчина под предлогом проверки и замены прибора учета воды. Он воспользовался моментом и похитил у пенсионерки все имеющиеся деньги.
В УМВД России по Тверской области сообщили, что предполагаемый подозреваемый в совершении данного преступления был задержан. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Твери.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Грозит мужчине до пяти лет колонии.
Полицейские в очередной раз напоминают жителям, что злоумышленники зачастую действуют под предлогом продажи различных товаров (проверки и замены газового оборудования, приборов учета воды и электричества). Они проникают в дом к одиноким пенсионерам, выясняют, где хозяева хранят деньги, похищают сбережения жильцов и ценные вещи.
Нельзя открывать дверь посторонним и покупать у них сомнительные товары!
ИСТОЧНИК KP.RU